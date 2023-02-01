Порошенко трогательно обратился к жене в день ее рождения: говорят, что у меня есть одна слабость – это ты

Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко 1 февраля празднует свой день рождения. Ей исполнился 61 год. Поздравить супругу поспешил Петр Порошенко, который обратился к ней с трогательными словами.

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Обращение к имениннице экс-президент разместил на личной странице в Facebook. Там же он оставил подборку фотографий, сделанную за последний год.

На кадрах можно увидеть, чем занималась Марина Порошенко за время полномасштабной войны в родной стране. Она, как подчеркнул в своем тексте Петр Алексеевич, могла уехать в безопасное место, но выбрала оставаться в Киеве, чтобы помогать военным и всем пострадавшим в результате российской агрессии.

"Ты даешь мне силу. Говорят, что у меня есть одна слабость – это ты. Но ничего они не понимают. Ты – моя сила. Честно признаюсь, что мне, как и любому мужчине, хотелось бы уберечь свою любимую жену от жестоких военных будней. Но 24 февраля ты категорически отвергла предложение уехать. Сменила платье на пиксель и оказалось – он тебе очень подходит. И это – тоже ты, когда кормишь и лечишь добровольцев и военных, ездишь на фронт, заботишься о вынужденных переселенцах и детях", – написал политик.

Он поблагодарил супругу за то, что она остается рядом даже в такие трудные и страшные моменты.

"И хотя в Киеве раздаются воздушные тревоги, и я волнуюсь за тебя, но я благодарен, что ты всегда со мной рядом. Ибо во время этой войны каждый должен решить, где ему быть и что делать для нашей Победы. Любимая, поздравляю тебя с твоим днем!" – подытожил Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, 25 января свой день рождения праздновал президент Украины Владимир Зеленский. Его трогательно поздравила с 45-летием первая леди Елена Зеленская. Она призналась, как последний год повлиял на мужа.

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