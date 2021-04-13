Порнозвезда раскрыла "темную сторону" профессии

Бывшая порноактриса Лана Роудс заявила, что работа в индустрии нанесла ей психологические травмы. Девушка отметила, что порой менеджеры заставляли ее принимать участие в экстремальных сексуальных сценах.

Об этом сообщает издание Daily Star. По словам Роудс, агентам никогда не было дела до актрис, их только волновало то, как бы доставить удовольствие продюсерам и кинокомпании.

"Они знают, как манипулировать и искажать мысли 18-20 летних, чтобы заставить их делать эти вещи", –заявила Лана.

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Также бывшая актриса добавила, что многие ее коллеги физически страдали от работы: кто-то даже терял сознание во время записи сцены секса. Сама Роудс имеет дело с депрессией и суицидальными мыслями из-за профессионального прошлого. Чтобы бороться с ними, она регулярно посещает психотерапевта.

"Я не могу от этого спрятаться. Куда бы я ни пошла, все видели, как я тра*юсь… Я чувствую, что в 24 года мне грозит "пожизненное заключение", но я над этим работаю", – призналась звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая порноактриса Лана Роудс делилась несколькими советами о том, как улучшить сексуальную жизнь. Так, она предложила начать с интимной переписки и покупки красивого белья.