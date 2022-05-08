'Поражена храбростью украинских матерей': Джилл Байден пообщалась с пострадавшими из-за российской войны

Первая леди США Джилл Байден посетила школы в Бухаресте, Румыния. Вместе с супругой местного президента Кармен Йоханнис она пообщалась с вынужденными переселенцами из Украины, посетив гимназию "Уругвай", которая открыла свои классы для учеников-беженцев.

О визите в Румынию супруга американского лидера сообщила на своей странице в Twitter. Она присоединилась к лекции с участием украинских представителей образования и матерей. Байден подчеркнула, что матери из Украины пойдут на все ради своих детей. По ее словам, несмотря на войну, они очень храбры.

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"Матери пойдут на все ради своих детей, а украинские мамы такие сильные и выносливые. Я поражена их храбростью. Я думаю, что украинцы действительно знают, что мы с ними. Дети действительно страдали", – отметила первая леди США перед посадкой на самолет.

Также Байден поблагодарила румынский народ за то, что принял беженцев из нашей страны "в свои дома и сердца".

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая, когда в США и Украине отмечают День матери, Джилл Байден проведет в Кошице и селе Вишне Немецкое (Словакия) с мамами и детьми из нашей страны.