Популярного украинского YouTube-блогера Ивангая обвинили в изнасиловании несовершеннолетней бывшей-россиянки: он ответил

Вокруг украинского блогера-миллионника Ивана Рудского, более известного под псевдонимом Ивангай, разгорелся громкий скандал. Одна из пользовательниц сети обвинила интернет-деятеля в педофилии и изнасиловании его бывшей девушки, россиянки Марьяны Рожковой (Марьяны Ро).

Как отметила юзер, отношения между блогерами начались, когда Ивангаю было 18 лет, а его тогдашней партнерше – 14. Она подчеркнула, что их роман был аморальным и незаконным, более того, заявила, что украинец испортил психику Марьяне Ро.

Ролик с обвинениями привлек внимание Ивангая, поэтому он решил прокомментировать инцидент. В своем Telegram-канале интернет-деятель отметил: акцентируя внимание на возрасте, автор специально пытается создать ему образ "хищника" и манипулировать сознанием зрителей. По его словам, на момент знакомства с Марьяной он не был совершеннолетним.

"Наши отношения были длительными, публичными и происходили в Японии, где возраст согласия на тот момент составлял 13 лет. Образ "бедной, беспомощной девочки", который так старательно создается, – это еще одна манипуляция. Он лишает ее субъектности и скрывает правду. А правда в том, что в этих отношениях жертвой психологического и физического насилия был я", – заявил блогер.

По словам Ивангая, каждая его попытка разорвать отношения с Марьяной Ро заканчивалась угрозами с ее стороны. Блогер становилась агрессивной, говорила, что покончит с собой, и шантажировала его. Более того, как написал украинец, на него давила и семья экс-девушки, поэтому он был вынужден заплатить ее отцу миллион рублей. После этого деньги якобы начала требовать и мама Марьяны Ро.

"Я понимал, что ее поведение, вероятно, было признаком серьезных психологических проблем. Я не "портил" ей психику, а сам стал жертвой ее нестабильного состояния. Именно поэтому я молчал. Мой выбор скрывать информацию об издевательствах с ее стороны был осознанным. Я хотел защитить ее от еще большей волны ненависти, которая лилась на нее еще во время отношений", – сообщил блогер.

Реакция Марьяны Ро

Свое видение ситуации подробно расписала и бывшая девушка Ивангая. Россиянка сообщила, что блогер заставил ее вступить в интимные отношения, когда ей было всего 14 лет. Тогда она якобы не давала на это согласия. Марьяна Ро также отметила, что информация о том, что возраст согласия в Японии – 13 лет, является ложью.

"После того как эти отношения закончились, я еще очень много лет работала над этой травмой. У меня было сильное отторжение близости, мне становилось плохо от всего, что связано с сексом, гениталиями и телесным контактом вообще. Это вызывало у меня истерики", – написала блогер.

А вот мысли о самоубийстве, по словам Марьяны Ро, у нее появились, ведь она была в полной зависимости от тогдашнего партнера. Она вспомнила, что в определенный момент Ивангай якобы просто оставил ее, сказав, что идет в магазин, а на самом деле вернулся в Украину.

Марьяна Ро опровергла информацию, что украинский блогер давал деньги ее семье. По словам россиянки, эти заявления являются "выдумками человека, который давно потерял контакт с реальностью из-за веществ, которые употребляет". Более того, она отметила, что в 15 лет стала зависимой от каннабиса из-за Ивангая.

"Я неоднократно пыталась сбросить этот балласт и уйти. Но он рыдал и умолял меня не бросать его, ведь у нас любовь. Точкой невозврата был зимний день в Киеве. Меня просто выгнали из квартиры. Я стояла перед закрытой дверью, замерзшая, униженная и раздавленная. Но именно в этот момент во мне родилось понимание, что я должна спасти себя", – сообщила блогер.

По словам Марьяны Ро, даже после разрыва украинец пытался с ней связаться напрямую или же через друзей.

Ответ Ивангая

Блогер ответил и на все слова экс-девушки. Он подчеркнул, что россиянка кардинально перекрутила все факты. По словам Ивангая, он никогда не принуждал Марьяну Ро к интиму, более того, девушка якобы сама всегда была активной в сексуальном плане.

"Я не был агрессором, а наоборот. Наши отношения строились на моей любви и обожании. Она была для меня принцессой, королевой, с которой я сдувал пылинки. Не было никаких "кнутов", за которыми следовал бы "пряник", потому что я никогда не причинял ей вреда, не унижал и не применял силу. В нашей ситуации все было наоборот: это я неоднократно пытался уйти, а она меня не отпускала, используя шантаж и угрозы", – написал украинец.

Как отметил интернет-деятель, иногда истерики россиянки из-за его желания разорвать отношения выходили за пределы адекватного. Однажды она якобы даже "вгрызлась ему в спину".

В частности, по словам Ивангая, попытки Марьяны Ро показать себя бедной девочкой, которую выгнали из квартиры и заставляли употреблять наркотики, – обычная манипуляция и попытка надавить на жалость.

Кто такой Ивангай

Иван Рудский родился 19 января 1996 года в селе Анновка Днепропетровской области. Высшее образование он начал получать в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара по специальности "прикладная математика", однако со временем бросил учебу и переехал в Москву.

В 2013-м он создал собственный YouTube-канал, а уже через три года занял первое место по количеству подписчиков в российском сегменте платформы. Сейчас за его каналом следят 16,5 миллиона пользователей, что позволяет не терять лидирующие позиции.

После начала большой войны Ивангай продемонстрировал четкую проукраинскую позицию. Он осудил кровавую политику РФ.

