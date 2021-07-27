Популярная в 90-х певица прилетела в Украину из США, чтобы снова вернуться на сцену. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Ирина Порывай вернулась в Украину из США

Родная сестра певицы Наташи Королевой Ирина Порывай, которая в начале 90-х годов была популярной артисткой, вернулась в Украину из США. Она мечтает снова вернуться на украинскую сцену и ощутить любовь зрителей.

В 90-х годах юная Ирина собирала переполненные стадионы, исполняя свои ритмичные песни. Это длилось до тех пор, пока в один момент женщина не эмигрировала в США. Подробнее об этом рассказывает ТСН (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Предложили приехать в Монреаль и записаться на студии, где записывалась Селин Дион! Ну кто бы отказался?" – сказала Порывай.

Ирине Порывай сейчас 53 года.
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Но запись в студии была не единственной веской причиной для переезда в чужую страну. У нее с супругом Константином Осауленко родился первенец с диагнозом ДЦП. После множества лет лечения в Канаде сына спасти не удалось.

Ирина Порывай, Наташа Королева, Игорь Николаев и Ксения Собчак
Ирина Порывай и Наташа Королева.

Вскоре у Ирины умер отец и ее мама остается одна в Соединенных Штатах. Порывай принимает решение остаться в чужой стране еще на некоторое время, чтобы поддержать маму.

Ирина Порывай вернулась в Украину.

В 2004 году на свет появился ее сын Матвей, а в 2006 – дочь София, поэтому о карьере на тот момент пришлось забыть.

И только сейчас 53-летняя исполнительница вернулась в Украину. Она надеется, что снова выйдет на украинскую сцену, чтобы заново завоевать любовь публики.

Ирина Порывай на архивном фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица украинского происхождения Наташа Королева заявила, что ее детство прошло в не совсем благополучном районе, поэтому с юного возраста она училась отшивать противоположный пол. По ее словам, этому умению даже можно научиться.

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