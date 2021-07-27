Популярная в 90-х певица прилетела в Украину из США, чтобы снова вернуться на сцену. Фото

Родная сестра певицы Наташи Королевой Ирина Порывай, которая в начале 90-х годов была популярной артисткой, вернулась в Украину из США. Она мечтает снова вернуться на украинскую сцену и ощутить любовь зрителей.

В 90-х годах юная Ирина собирала переполненные стадионы, исполняя свои ритмичные песни. Это длилось до тех пор, пока в один момент женщина не эмигрировала в США. Подробнее об этом рассказывает ТСН (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Предложили приехать в Монреаль и записаться на студии, где записывалась Селин Дион! Ну кто бы отказался?" – сказала Порывай.

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Но запись в студии была не единственной веской причиной для переезда в чужую страну. У нее с супругом Константином Осауленко родился первенец с диагнозом ДЦП. После множества лет лечения в Канаде сына спасти не удалось.

Вскоре у Ирины умер отец и ее мама остается одна в Соединенных Штатах. Порывай принимает решение остаться в чужой стране еще на некоторое время, чтобы поддержать маму.

В 2004 году на свет появился ее сын Матвей, а в 2006 – дочь София, поэтому о карьере на тот момент пришлось забыть.

И только сейчас 53-летняя исполнительница вернулась в Украину. Она надеется, что снова выйдет на украинскую сцену, чтобы заново завоевать любовь публики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица украинского происхождения Наташа Королева заявила, что ее детство прошло в не совсем благополучном районе, поэтому с юного возраста она училась отшивать противоположный пол. По ее словам, этому умению даже можно научиться.