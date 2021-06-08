Наташа Королева вспомнила, как в детстве отшивала мужчин

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева заявила, что ее детство прошло в не совсем благополучном районе, поэтому с юного возраста она училась отшивать противоположный пол. По ее словам, этому умению даже можно научиться.

Исполнительница поделилась этим откровением в интервью изданию "Телепрограмма" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она добавила, что всегда находила способ, который помогал ей избавиться от назойливого мужчины.

"Я выросла в рабочем районе, поэтому с детства научилась отшивать. Вот и все", – объяснила подробнее артистка.

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Кроме того, она также рассказала, как можно научиться этому при необходимости.

"В такой ситуации, если вам это неприятно, если вы чувствуете, что вашу волю подавляют, наберитесь смелости и поговорите с человеком, который это делает. Проявите определенную силу характера. И если вы сможете это сделать, то, наверное, и такой ситуации не произойдет. Все случается потому, что женщина дает где-то слабинку", – выразила Королева свою точку зрения.

Коротко о знаменитости:

Наташа Королева – советская, украинская и российская эстрадная певица, киноактриса и фотомодель, заслуженная артистка РФ.

У артистки есть сын Архип Сергеевич Глушко, который появился на свет в 2000 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Королеву раскритиковали в сети за видео с 74-летней мамой. Певица решила записать в популярном приложении забавный ролик, в котором они повторяли слова из композиции Clap your hand – Andy Arthur Smith.