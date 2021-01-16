Популярная российская блогерша Катя Клэп выходит замуж. Так, звезда получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного – Евгения Баженова (более известный как BadComedian).

Радостной новостью сама блогерша поделилась на личном YouTube-канале. Девушка опубликовала ролик под названием "Я сказала "ДА!", в котором показала обручальное кольцо на пальце. Клэп также сообщила подписчикам, что это непривычный для нее атрибут и она пока не знает, когда именно его носить (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Должно ли оно быть на руке постоянно или следует иногда снимать, например, при выполнении домашней уборки", – задалась вопрос Клэп. Она также отметила, что помолвка с Евгением Баженовым не розыгрыш, а свершившийся факт.

К слову, блогерша добавила, что в 2020 году у нее было немало трудностей, через которые ей удалось пройти в первую очередь благодаря поддержке Баженова, который был рядом в трудную минуту.

Видеопроекты Кати Клэп входят в топ-10 самых прибыльных и популярных в России. Она регулярно выпускает разговорные видео, скетчи и музыкальные пародии. Ее избранник Евгений Баженов также один из самых известных блогеров в российском YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возлюбленная украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно объявила о своей беременности, назвала вероятную дату свадьбы с артистом.