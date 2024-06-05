Вьющиеся волосы, спортивная фигура: украинка с самыми большими скулами в мире показала, как выглядела до трансформации. Свежие фото

Обладательница крупнейших в мире скул украинская блогерша Анастасия Покрищук показала, как выглядела 10 лет назад. Результат работы над телом нетрудно заметить.

Раньше у Покрищук были длинные густые вьющиеся волосы, но уже тогда она любила экспериментировать над внешностью и перекрашивалась из родного темно-коричневого цвета в светло-русый или белый. Сейчас, как можно увидеть на ее Instagram-странице, женщина носит блонд.

На одном из фото блогерша решила показать свое лицо "до и после" разницей в почти 10 лет. В 26 лет она еще ни разу не пробовала колоть гиалуроновую кислоту, на процедуры чего сейчас ходит регулярно. Что интересно, кадр был сделан с ракурса слева сверху, что зрительно может портить пропорции лица.

В свои 36 лет она создала большие скулы с помощью косметологических процедур, которые в большинстве своем делала в Стамбуле, Турция. В частности, для дополнения образа Покрищук вставила грудные импланты, которые недавно заменили более плотными, и сделала бразильскую подтяжку ягодиц, куда также установила импланты.

Раньше блогерша имела небольшую грудь, соответствовавшую соотношению ее худощавого, но спортивного тела. Это можно увидеть на еще одной опубликованной в соцсетях фотографии. Женщина позирует в боде желтого цвета и демонстрирует в зеркале накаченные ноги и руки.

"7 лет назад. Немножко спортсменка", – подписала она.

Под этим постом Покрищук захейтили за регулярные трансформации и эксперименты с телом:

"Хорошая девушка была".

"Мышцы, красивая фигура, аккуратно подколотые губы, роскошные волосы... Что не так?"

"Намного более привлекательна 7 лет назад".

"Я и не думала, что она такой красавицей была раньше".

"Ну здесь очень натурально и спортивно смотришься".

В частности, еще одна фотография указывает на спортивное тело Покрищук. Она позирует в белье и демонстрирует кубики пресса и подкачанные мышцы.

На странице украинки почти нет старых фотографий, но иногда она делится коллажами, чтобы подписчики помнили, с чего начался ее путь к переменам. Больше о том, как Покрищук выглядела много лет назад, читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что звездный визажист Егор Андрюшин создал особый макияж для Анастасии Покрищук. Он объясняет, что хотел подчеркнуть определенные черты ее лица.

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