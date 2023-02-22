''Популяризировали тех, кто нас пришел убивать'': жена Решетника вспомнила, как ее заставляли говорить на русском

Журналистка и супруга популярного телеведущего Григория Решетника Кристина поделилась, что 17 лет назад, когда она приехала поступать в университет Киева, говорить на украинском языке было немодно. В то время она и представить не могла, как сильно популяризовали все русское.

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Решетник чувствовала психологическое давление из-за того, что она из Ивано-Франковска и всегда говорила на государственном языке. Об этом она рассказала в Instagram. Ей пришлось перейти на русский, чтобы добиться уважения окружающих, так как украинский считали языком "селюкив".

"Да, я поддалась. Моей не совсем сформированной психике на 1 курсе университета Шевченко, казалось, что так будет легче "влиться в струю" и получить благосклонность коллектива. Впоследствии, когда на 2-м курсе пошла работать на телеканал 1+1, увидела и почувствовала, что главное – быть собой. Уважать родное…", – написала под публикацией Кристина.

По словам журналистки, особое понимание важности родного языка пришло к украинцам только во время войны. Она гордится всеми, кто переходит с русского на государственный, и как пример привела своего мастера маникюра, которая будучи коренной дончанкой, сейчас использует только украинский.

"Ужасно осознавать, что испокон веков уничтожали все украинское, как популяризировали и тех, кто нас впоследствии пришел убивать… Дома с родными, каждый может общаться, хоть на китайском, лучше уже на китайском. Но украинский должны знать все. Потому что мы живем в Украине", – оставила свои мысли Кристина Решетник.

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