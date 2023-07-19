Попробовала себя в роли байкерши: LOBODA представила клип к новой украиноязычной песне SPOGADY о репутации. Видео

Известная украинская певица Светлана Лобода презентовала клип на свою новую украиноязычную песню SPOGADY, которая была выпущена 14 июля и уже, по мнению многих фанов, стала хитом. Синглу посвятили целую серию роликов, которые снимали, в частности, в Запорожье и неподалеку от Днепра, однако в среду, 19 июля, артистка обнародовала основное видео, снятое в Риге, Латвия.

Видео дня

Клип звезда разместила на личном YouTube-канале. Всего за несколько часов после релиза его успели посмотреть (на момент написания новости) больше 25-ти тысяч интернет-пользователей. В комментариях они делятся восторженными отзывами о треке и видеоряду к нему (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В ролике LOBODA примерила на себя роль байкерши. Рассекая ночным городом на мотоцикле, она пела строки о правде и цене репутации: "Ранами, вкрите моє серце, тіло / Планами, голова забита ділом / Марами різнокольоровими / Бачимо те минуле, в якому ми далі тонемо / Назад на крок / Луна дзвінок / Що нас не спасе / Який в тому сенс / Серед подій, братів, повій / Кудись нас несе, навіщо це все?"

В клипе знаменитость предстала в присущем ей стильном и несколько дерзком образе: черная кожаная куртка с мерцающими вставками из камней, кожаные брюки и минималистические туфли с блестящими акцентами. А завершали образ темные очки трендовой формы.

Как мы уже отметили, композиции посвятили не один видеоролик. Клип из Риги – это всего лишь часть географии Лободы в рамках нового сингла. Фаны могут также посмотреть работы, снятые в Украине, Латвии и Грузии.

Тем временем под основным клипом поклонники пишут: "Очень мощно! Как всегда. Продолжайте дальше, а мы вас поддержим", "Под такую мелодию хочется еще пожить. Спасибо тебе, наша талантливая ласточка. Долгого тебе полета в теплые края современных мелодий", "Визуал шикарный", "Светлана, вам очень идет украинский! Хотя бы один альбом в таком же духе – и за пару лет никто в Украине и не вспомнит "Твои глаза". Удачи Вам!", "Прекрасный трек, я почувствовала всю рефлексию".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Светлана Лобода публично извинилась за скандал в Харькове. Артистка объяснила, что пыталась пошутить, но признала вину и обратилась к девушке, устроившей одиночный пикет.

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