'Переполовинили'. Звезда сериала 'Папаньки' раскрыла неожиданную причину уменьшения гонораров актерам во время войны

Популярная украинская актриса Ольга Атанасова ("Две матери", "Письмо ожидания", "Разница в возрасте", "Папаньки") в интервью OBOZ.UA рассказала, имеет ли работу во время большой войны. А также – какие гонорары сейчас платят артистам.

Актриса говорит, что впервые вышла на съемочную площадку только через год после страшного февраля 2022 года. Атанасова признается, что для нее это "реально счастье", потому что "можешь в такие сложные времена все же делать то, что умеешь и очень любишь, а также зарабатывать какие-то деньги".

О гонорарах, которые сейчас получают артисты, Атанасова говорит так: "Половина того, что было до вторжения. Поначалу было и меньше. Не помню, когда я вообще снималась за подобные деньги. Однако тогда относилась к ситуации с пониманием – работаешь, чувствуешь себя нужной. Сейчас гонорары немного поднимаются. И уже больше денег выделяется на кино. И самого кино уже больше. Однако иногда выплаты снижают искусственно, спекулируют на том, что тяжелое время – а это очень нечестно. Мне кажется, что я постоянно работаю-работаю, но получаю почему-то меньше. Но ничего, прорвемся".

Актриса признается, что год с начала вторжения не было работы: "Начала сниматься через год после февраля 2022 года. И почти сразу появилось несколько театральных постановок – активно влилась в работу. Уже есть три кинопроекта и очень много спектаклей. Это реально счастье, потому что имеешь возможность в такие сложные времена делать то, что умеешь и очень любишь. И зарабатывать какие-нибудь деньги".

Атанасова не соглашается с мнением, что сейчас не время для развлекательного контента: "Мне кажется, что людям очень нужен позитив. И за что мы боремся? За то, чтобы люди снова улыбались, снова любили, рожали детей. Должны быть счастливые моменты, иначе мы все просто отчаяемся. И что тогда? Знаете, в каждом городе нас очень хорошо принимают зрители. Чувствуется, что сейчас крайне не хватает положительных эмоций, а именно за ними идут в театр".

Ранее в интервью OBOZ.UA актер Григорий Бакланов рассказывал, что с началом великой войны гонорары артистов снизились почти втрое : "Топовым актерам раньше за съемочный день платили 20 тысяч гривен, после полномасштабного вторжения предлагали в среднем три. Сейчас все потихоньку восстанавливается. Однако часто гонорары снижают специально, и бюджет не доходит до проекта в первоначальном объеме. Причинами называли полномасштабное вторжение, коронавирус, войну, еще раньше – это первый украинский проект и т.д. Как нам действовать? По крайней мере, решить – принимать или не принимать такие условия".

Полное интервью с актрисой на OBOZ.UA читайте здесь.

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