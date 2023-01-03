Попал в аварию на снегоходе: погиб известный 23-кратный победитель раллийных гонок

Американский автогонщик и шоумен, один из основателей компании DC Shoes Кен Блок 2 января разбился насмерть на снегоходе в штате Юта. Об этом стало известно 3 января. Мужчина часто принимал участие во многих видах спортивных соревнований, таких как скейтбординг, сноубординг, мотокросс, ралли и джимхану.

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Трагическую новость сообщила команда Hoonigan Racing Division. По информации местной полиции, 55-летний Блок перевернулся на снегоходе во время спуска с крутого склона и скончался от полученных травм. Смерть была констатирована на месте аварии. У него осталась жена и трое детей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С глубоким сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб в результате аварии на снегоходе. Кен был первопроходцем и легендой. Нам будет невероятно его не хватать", – написали на сайте Hoonigan Racing Division.

Кен Блок – не только 23-кратный победитель раллийных гонок в США, а также 6-кратный победитель мирового ралли-кросса. Гонщик известен благодаря трюковому шоу Gymkhana. Первый видеоролик спортсмен делал в качестве рекламы обуви, но по прошествии некоторого времени шоу превратилось в интернет-феномен.

В 2022 году специально для гонщика был разработан эксклюзивный электромобиль Audi S1 e-tron quattro Hoonitron. Но для передвижения по обычным дорогам ему предоставили Audi RS e-tron GT RS.

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