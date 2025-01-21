'Пообещал приехать к ней в Москву': Джареду Лето приписали тайный роман с россиянкой. Фото

"Влажные" мечты россиян о приезде актера и музыканта рок-группы "30 Seconds to Mars" Джареда Лето в Россию не прекращаются уже второй год. Теперь они убеждены, что у артиста роман с жительницей РФ, о котором таинственно молчит.

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По словам российских медиа, чтобы встретиться с новой пассией, он якобы планирует приехать в Москву. Россияне убеждены, что Джаред Лето встретил "избранницу" еще в 2023 году и с тех пор развивает с ней отношения. Они якобы познакомились на Неделе моды в Париже, Франция.

Интересно, что "пара" свои отношения не объявляет, а информация о романе распространяется только российскими медиа.

Девушка, по имени Яна, относительно недавно начала заниматься музыкой и выступает под псевдонимом "Я". О тайных отношениях она, конечно, ничего не рассказывает, хотя росмедиа уже разлетелась их общая фотография, сделанная на одном из концертов.

"Джаред пообещал Яне, в ближайшее время приехать к ней в гости в Москву, примерно в апреле", – сообщил росмедиа анонимный источник.

Дошло до того, что во время одного из выступлений "30 Seconds to Mars" девушка получила личное приглашение на сцену и танцевала перед публикой. Затем она якобы отправилась в гримерную вместе с музыкантом.

Ранее OBOZ.UA писал, как россияне используют Джареда Лето для пропаганды и что он на самом деле говорил о России и Украине.

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