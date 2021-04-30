Пономарев подготовил грандиозный проект к Пасхе, объединяющий мир. Фото

Известный украинский певец Александр Пономарев написал мелодию для песнопения "Христос Воскрес!" к Пасхе. Также участие в грандиозном проекте приняли 12 популярных артистов, оркестр, детский хор и дирижер Дмитрий Антонюк – художественный руководитель и главный режиссер Заслуженного академического Ансамбля песни и танца ВСУ.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL Антонюк рассекретил закулисье создания самого масштабного проекта к Пасхе (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

– Сколько инструментов и голосов задействовано в записи песнопения, кроме голосов известных артистов?

– Непосредственно в записи задействовано 35 человек и 35 инструментов, это: струнные (скрипичные группы, скрипки, альты, виолончели, контрабасы), группа деревянных духовых (флейты, гобои, кларнеты, саксофоны) и медная духовая группа (трубы, тромбоны, валторны), а также ударные: литавры и перкуссии.

– Сколько времени заняла работа над записью?

– Мы с Александром Пономаревым создаем уже не первый проект, последним был его сольный концерт во дворце "Україна" "Неймовірна". А теперь он пригласил нас поучаствовать в этой великолепной пасхальной работе. Для проекта нашим композитором и аранжировщиком Дмитрием Коноваловым была создана оригинальная оркестровка, а также аранжировки для хора на 12 языках мира. Работа велась примерно неделю, сроки довольно сжатые, поэтому были на связи день и ночь. Завершив работу по записи этой сюиты и добавив последние штрихи, мы передали готовый вариант на студию Александра.

– Что для вас значит участие в такой масштабной работе?

– Я с огромным удовольствием и вдохновением берусь за креативные проекты, каким и являлась новая задумка Александра Пономарева "12 голосов – 12 языков". Сегодня, когда мир борется с пандемией, когда Украина в состоянии войны, мы с помощью искусства хотим еще раз подтвердить, что добро всегда побеждает зло, что свет изгоняет тьму и что жизнь всегда превыше смерти. И этот посыл все участники проекта несут в светлый праздник Христового Воскресения!

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 27 апреля в дендропарке "Добропарк" состоялись съемки праздничного клипа Александра Пономарева к Пасхальным праздникам на каноническое песнопение "Христос Воскрес!". Так, бандуристка Марина Круть, известная своим выступлением на Национальном отборе на "Евровидение 2020", в эксклюзивном комментарии изданию рассказала о своих впечатлениях после проделанной работы.