Помолодевшая Ротару показала, как выглядит в 74-й день рождения. Фото

Украинская исполнительница София Ротару 7 августа празднует свой день рождения – знаменитости исполняется 74 года. Артистка сейчас отдыхает вместе с семьей в Италии, в Форте-деи-Марми, где и решила отметить праздник в кругу близких.

На своей официальной странице в Instagram Ротару опубликовала солнечный снимок с отдыха и показала, как сейчас она выглядит. В кадре певица предстала улыбаясь, держа велосипед с корзиной цветов. Она позировала на фоне виллы в белом воздушном платье и такого же цвета накидке. В качестве аксессуаров звезда выбрала солнцезащитные очки и соломенную шляпу.

"Самый лучший День", – написала в фотоблоге София.

Видео дня

Совместный снимок в честь дня рождения артистки опубликовал в Instagram и сын Ротару – Руслан. На снимке он нежно обнимает свою маму.

"С Днем рождения, Мама! Будь здорова и счастлива! Люблю тебя больше жизни", – подписал кадр мужчина.

Коротко о знаменитости:

София Ротару – советская и украинская эстрадная певица и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола. Народная артистка СССР. Кавалер молдавского ордена Республики. Герой Украины.

В 1968 году знаменитость вышла замуж за украинского артиста Анатолия Евдокименко. У пары родился сын Руслан.

Муж певицы умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.

В браке у Руслана и Светланы Евдокименко появилось двое детей – Анатолий (1994) и София (2001).

Ранее OBOZREVATEL собрал фото и показал, как София Ротару менялась на протяжении своей карьеры. В материале также рассказали о самых интересных фактах из жизни исполнительницы