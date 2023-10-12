Помогайте людям и носите красное: 100-летняя медсестра, вышедшая на пенсию в 85, раскрыла секрет долголетия

Столетняя медсестра Руби Коул из Детройта рассказала о том, что, по ее мнению, является ключевым для долголетия и счастья. В этом месяце она будет праздновать 101 год.

Об этом пишет издание Daily Mail. Женщина уверяет, что "влюблена в свою жизнь".

Родившись в Бирмингеме, штат Алабама, в 1922 году, Руби переехала в Мотор-Сити молодой девушкой, где она пошла в школу бизнеса и медсестринства. Она начала работать медсестрой в 21 год и вышла на пенсию только через 64 ​​года, в возрасте 85-ти, при этом ни разу не взяв больничный.

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Среди своих главных советов Руби отметила, что всегда поддерживать "позитивное мировоззрение" – это отличный способ оставаться "счастливым". Открытая оптимистка также считает целью своей жизни помощь другим. "Нужно быть хорошим, любящим и услужливым, – сказала Руби, специализирующаяся на педиатрии. – Это работает в обоих направлениях, потому что вы чувствуете себя хорошо, когда помогаете другим людям чувствовать себя хорошо".

Этот подход, несомненно, способствовал психическому и физическому здоровью Руби на протяжении многих лет – учитывая, что медсестра на пенсии не взяла ни одного дня больничного за шесть десятилетий работы, по словам ее племянницы Паулы Мартин. "Мисс Руби не хотела подвести людей, – сказала она. – Одна вещь, которую она сказала нам, это то, что самоотдача делает вас счастливыми… и счастье является ключом к хорошо прожитой жизни".

Что касается других вопросов, имеющих большое значение для долголетия, по мнению Руби, питание и физические упражнения крайне важны. Она отметила, что ела три раза в день столько, сколько себя помнит. "Правильное питание означает, что вы не можете пропустить прием пищи", – пояснила она.

Что касается физических упражнений, вместо того чтобы использовать "модные" тренажеры в зале, она всегда выбирала долгие прогулки на улице.

Кроме всего этого, она предпочитает презентабельный вид, придерживаясь пословицы "когда ты хорошо выглядишь, ты хорошо чувствуешь себя". Руби всегда склонялась к одежде ярких цветов – особенно красных оттенков.

Что касается сохранения остроты ума, Руби смотрит новости и спорт, и, как упорная болельщица "Детройт Лайонс", вспоминает, когда ее футбольная команда в последний раз выигрывала чемпионат в 1957 году. Она также любит программу "Колесо удачи", и, говоря о способности своей тети, Паула делится: "Она почти всегда дает правильный ответ. Она была бы замечательной участницей".

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