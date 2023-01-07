''Помог мне стать тем, кто я есть'': Алекс Топольский рассказал о потере отца и показал редкое фото

Главный холостяк страны Алекс Топольский, который в пятницу 6 января попрощался сразу с двумя участницами, впервые решил рассказать об отце, погибшем 2 года назад. Бизнесмен отметил – он до сих пор не может поверить в произошедшее, так как именно папу считал самым близким человеком.

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Топольский опубликовал новый пост в Instagram. Он назвал отца примером по жизни и вспомнил, как мужчина помог ему стать достойным человеком. Главный герой реалити "Холостяк" поделился архивным кадром, на котором он позировал с папой. По всей вероятности снимок был сделан в новогоднюю ночь и передал настроение родственников (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Папа у меня был очень строгим, но справедливым. Я считаю, что именно его воспитание вырастило во мне упорство, настойчивость, дисциплину, умения делать вещи, которые нужно, через "не хочу", амбициозность. Он всегда поддерживал мои идеи и инициативы, кроме переезда в США", – подчеркнул украинец.

Он также вспомнил, как отец ругал маленького Топольского за прогулы в школе, помогал делать уроки, придумывал интерактивные методы изучения английского языка, который он очень любил. Благодаря родителю у Алекса появилась уверенность в себе и понимание того, что он может всего добиться в жизни.

"Любовь отца - исключительна, она не похожа на любовь матерей, в ней мало слов. Но она бесценная...Я без сомнения могу сказать, что именно он – тот человек, который помог мне стать тем, кто я есть. Я благодарен жизни за каждую минуту, проведенную с ним, они по-настоящему бесценные", – расчувствовал фолловеров холостяк своей речью.

Напомним, старшего Топольского не стало в 2020 году, его сбил автобус. Мужчина умер от серьезной травмы головы, полученной при падении. В этот день Алекс был в США и узнал трагическую новость от лучшего друга отца.

Как писал OBOZREVATEL, Алекс Топольский назвал главные трудности, с которыми он столкнулся на проекте "Холостяк". Он пожаловался на отсутствие сна и огромные объемы информации, которые нужно было запомнить о девушках.

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