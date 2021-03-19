Полякова в ванной показала домашний концерт. Видео

Популярная украинская певица и актриса Оля Полякова похвасталась, какими талантами обладает ее младшая дочь Алиса. Она устроила для мамы персональный концерт с гитарой.

Так, знаменитость поделилась соответствующим stories в Instagram. Оля принимала ванну и наслаждалась атмосферой, пока ее ребенок осваивал новый музыкальный инструмент. Алиса сидела на полу и разучивала какую-то мелодию (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"У меня тут музыкальное сопровождение во время того, как я принимаю ванну…", – прокомментировала выступление дочери артистка.

Оля Полякова в своем блоге часто рассказывает подписчикам не только о своей жизни, но и о жизни своих девочек – старшей Маши и младшей Алисы. К примеру, недавно звезда продемонстрировала, как сама покрасила Марию в рыжий цвет. Она выложила несколько фото, спросив у пользователей, как им такой смелый эксперимент.

Напомним, Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей". Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь Поляковой призналась, почему плакала в свой день рождения. По словам девушки, причиной тому стали плохие отношения с парнем и занятость мамы в этот день.