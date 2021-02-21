Полякова в бикини порезвилась в снегу. Видео

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками видео, на котором полуобнаженная в купальнике прыгает в снег.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала в Instagram-stories. Сначала знаменитость резвилась с дочерями, спускаясь со снежной горки в своем загородном доме, а позже, она сняла одежду и в бикини нырнула в снег (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как Полякова прыгает в снег на живот, а потом переворачивается на спину. В конце ролика звезда убегает вытираться и греться.

Стоит отметить, что Полякова уже показывала, как с помощью клеенки она каталась с девочками на снежной горке.

К слову, Полякова показала, как выглядит ее киевская квартира после того, как в доме в очередной раз потекла крыша. В этот раз относительно новый ремонт певицы, который она сделала весной, сильно испортился и на стенах появились потеки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оля Полякова в эфире шоу "Маска" назвала свою коллегу Тину Кароль "известной плакальщицей", в результате чего ей пришлось оправдываться перед поклонниками.