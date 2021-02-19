Полякова показала оригинальные 'покатушки' дочери на снегу. Видео

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками видео, на котором показала, как развлекается со своей младшей дочерью Алисой.

Знаменитость продемонстрировала катания девочки на снежной горке с помощью клеенки. Соответствующий ролик артистка опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на видео появилась дочь Поляковой Алиса, которая решила показать подписчикам в сети, что на снежной горке можно кататься и без санок.

Для выхода из ситуации девочка решила использовать клеенку. Сначала у нее не получилось прокатиться, так как не была прочищена дорожка. Но в конце ролика дочь певицы все же смогла осуществить свой план.

Отметим, что за кадром слышно голос Поляковой и ее смех.

Напомним, ранее дочь украинской певицы Ольги Поляковой – 16-летняя Маша – грубо ответила матери после того, как та пошутила, что у нее "подтекает крыша". На видео артистка показала, как пострадала комната девочки из-за коммунальной аварии в их доме.

К слову, Полякова показала, как выглядит ее киевская квартира после того, как в доме в очередной раз потекла крыша. В этот раз относительно новый ремонт певицы, который она сделала весной, сильно испортился и на стенах появились потеки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оля Полякова в эфире шоу "Маска" назвала свою коллегу Тину Кароль "известной плакальщицей", в результате чего ей пришлось оправдываться перед поклонниками.