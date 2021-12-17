Полякова показала, что жесткий график концертов сделал с ее фигурой. Фото

Популярная украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников новым снимком, показав свою фигуру. Она заявила, что похудела из-за "жесткого предновогоднего графика".

Соответствующее фото артистка опубликовала на личной странице в Instagram. "Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная", – написала Полякова (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном фото показано, как Оля Полякова позирует в одном боди с глубоким декольте. Представ в откровенном наряде, певица продемонстрировала свою стройную фигуру.

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Свой образ знаменитость дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза, а волосы уложила в локоны.

Поклонники принялись писать комплименты знаменитости.

"Вот это я понимаю фигурка. Чистый кайф", "Талия огонь", "Вы в идеальной форме", "Как всегда на высоте!", "Ох и шикарная просто", "Фигура огонь", "Покушай, срочно!", "Истинна королева ночи", "Супер, прекрасно выглядишь", "Красавица", "Офигенная", "Ничего вы не худая, вы супер", "Трудяга", "Просто нереальная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – 37-летняя украинская певица, телеведущая и актриса родом из Винницы. Звезда замужем и воспитывает двух дочерей – Марию и Алису. Среди известных хитов – "Королева ночи", "Лед тронулся", "Шлепки", "Люли", "Эй, секундочку" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Оля Полякова и певец Олег Винник впервые спели дуэтом, исполнив песню "Долгожданное счастье". Их выступление презентуют в новогоднем выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина".