Полякова похвасталась дорогим подарком от мужа на 38-летие
Эпатажная украинская певица, актриса и судья различных популярных телешоу Оля Полякова пускай уже и не именинница, но все еще продолжает рассказывать о дорогих подарках, которые получила на свое 38-летие. День рождения артистка отпраздновала 17 января в кругу друзей и коллег по шоу-бизнесу. Супруг вручил звезде дорогой презент, о котором она давно мечтала.
Об этом "Королева ночи" рассказала телеведущей Екатерине Осадчей в программе "Світське життя", передает ТСН. Также вокалистка призналась, что муж, помимо подарка, оплатил банкет в честь ее праздника в одном из киевских ресторанов.
Вадим Поляков вручил звездной жене дорогой чемодан от популярного бренда. Как призналась главная блондинка отечественной эстрады, она давно такой хотела, поэтому осталась более чем довольна.
"Во-первых, он оплатил вечеринку. Это тоже очень классно. Во-вторых, он наконец-то купил мне чемодан. Я очень хотела большой чемодан от одной дорогой компании. Он мне на прошлый (ред. – день рождения) подарил маленький, а на этот уже подарил большой", – похвасталась певица.
Также Полякова пошутила: "Когда он мне его дарил, то сказал: "Я ни на что не намекаю". Поэтому он подарил мне чемодан не для того, чтобы я свалила с его жизни".
Напомним, старшая дочь Поляковой Маша сделала для звездной мамы трогательный творческий подарок. Она пришла ночью к певица в комнату и под гитару исполнила композицию Happy Birthday to you. Посмотреть полное видео поздравления можно в нашем материале. Кроме того, девочка самостоятельно заработала на ювелирное украшение для именинницы.
Как прошло 38-летие Поляковой – читайте по ссылке.
Коротко о знаменитости:
Оля Полякова – 38-летняя украинская певица, актриса и телеведущая. Судья и тренер 12-го сезона проекта "Голос країни". Родом из Винницы. Супруга бизнесмена Вадима Полякова, с которым воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
Ранее OBOZREVATEL писал, что Оля Полякова устроила фурор среди подписчиков благодаря роскошному образу. Певица предстала в красном мини-платье, выставив обнаженные ноги на показ.