Маша Полякова поздравила звездную маму с днем рождения легендарной песней

Украинская певица и актриса Оля Полякова сегодня, 17 января, отмечает свой 38-й день рождения. Одной из первых именинницу поздравила ее старшая дочь Маша. В качестве подарка 17-летняя девочка подготовила звездной маме песню под гитару.

Знаменитость запечатлела, как начинающая вокалистка исполнила известный хит, и поделилась видео в своих Instagram-stories. Мария пришла поздравлять маму ночью, когда та уже лежала в постели.

На записи рыжеволосая девочка старательно перебирает гитарные струны и красиво поет Happy Birthday, dear mom. Затем она ускоряет темп, делая исполнение более ритмичным. В конце Маша заметно засмущалась и с улыбкой произнесла: "Все!"

Видео дня

В соцсетях коллеги, друзья и поклонники активно поздравляли и продолжают поздравлять Ольгу с днем рождения. Они оставляют ей лестные комплименты и теплые пожелания.

Стоит отметить, что в популярной общедоступной Интернет-энциклопедии "Википедия", где размещена биография Поляковой, указана другая дата ее рождения – 17 января 1979 год. Следовательно, по версии сервиса, артистка должна отмечать сегодня 43-летие. Сама же звезда упорно доказывает, что родилась в 1984-м.

"Википедия какого-то хр*на изменила мою дату рождения. Никакие документы, которые мы им высылаем, нотариально подтвержденные, на них не действуют. Ну, пусть будет так", – заявила как-то вокалистка на своем YouTube-канале.

Коротко о знаменитостях:

Оля Полякова – 38-летняя украинская певица, актриса и телеведущая. Судья и тренер 12-го сезона проекта "Голос країни". Родом из Винницы. Супруга бизнесмена Вадима Полякова, с которым воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Маша Полякова – старшая дочь певицы Оли Поляковой. На Машу в Instagram подписаны 175 тысяч людей. Кроме того, она является солисткой рок-группы "ШВЫ".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Оля Полякова показала уютный загородный дом под Киевом на берегу Днепра. Дача певицы находится в лесу, а внутри коттеджа есть большой белый камин.