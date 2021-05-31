Полякова – о домогательствах Меладзе: это меня очень травмировало

Украинская певица Оля Полякова призналась, что известный продюсер Константин Меладзе действительно домогался ее. По словам артистки, об этой ситуации она рассказывала еще два года назад в одном из интервью, но на тот момент это не вызвало скандал.

Знаменитость заявила, что ее никто не заставлял и не бил, а просто "приставал". Об этом исполнительница сообщила в программе "Світське життя" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я еще два года назад рассказала об этом у Гордона в интервью, и что, это вызвало скандал? Ну посадил на колени, ну немного посидела, встала... Меня же никто не заставлял, не бил или еще что-то. Ну приставал к тебе мужчина, так порадуйся", – сказала Полякова.

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Певица отметила, что тогда она не понимала, "что такого" сделал продюсер. По ее мнению, для современных женщин это нормально, так как люди, которые пристают к ним, не подвергаются осуждению.

"Меня домогались, но меня не заставляли. Много лет я в себя не верила. Когда тебя не воспринимают как музыканта, как профессионала, а только как секс-объект и кусок мяса, это в глубине души тебя травмирует", – добавила Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Ани Лорак призналась, что однажды продюсер Константин Меладзе предлагал помочь ей с карьерой, но взамен просил определенную плату. По словам артистки, мужчина испытывал к ней симпатию.