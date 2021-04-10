Полякова без макияжа показала утренние ритуалы. Видео

Украинская певица Оля Полякова показала поклонникам свои утренние ритуалы красоты. Знаменитость поделилась бьюти-лайфхаками, как выглядеть с утра хорошо.

На странице в Instagram Полякова опубликовала видео, в котором она рассказала свои секреты красоты. Так, в ролике артистка позировала с утра без макияжа и фильтров в Instagram. Знаменитость продемонстрировала свои ритуалы: нанесения ухаживающих средств для кожи и самомассаж лица, шеи и декольте (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Забота о себе – то, чему стоит уделять время. В этом видео я показываю подробно, как делать самомассаж лица в домашних условиях: 1. Умываемся термальной водичкой. 2. Наносим тоник/сыворотку 3. Используем скользящий крем. И приступаем", – подписала видео Оля.

Оля Полякова без макияжа. скриншот с видео

Стоит отметить, что пользователи сети пришли в восторг от того, как Полякова выглядит в свои годы. Многие засыпали ее комплиментами, отметив ее красоту и молодость.

"Крутой массаж, заметна разница до/после", "Оля красавица", – отметили поклонники в фотоблоге.

Напомним, ранее Поляков заявила, что запускает проект "Полявидение". В нем певица представит программу физических упражнений, которые помогают ей сохранять форму, не набирая лишний вес, а также поделится рабочей диетой для похудения.

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