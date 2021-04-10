Полякова без макіяжу показала ранкові ритуали. Відео

Українська співачка Оля Полякова показала шанувальникам свої ранкові ритуали краси. Знаменитість поділилася б'юті-лайфхаками, як зранку мати гарний вигляд.

На сторінці в Instagram Полякова опублікувала відео, в якому вона розповіла свої секрети краси. Так, у ролику артистка позувала зранку без макіяжу і фільтрів в Instagram. Знаменитість продемонструвала свої ритуали: нанесення засобів догляду для шкіри та самомасаж обличчя, шиї і декольте (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Турбота про себе – те, чому варто приділяти час. У цьому відео я показую докладно, як робити самомасаж обличчя в домашніх умовах: 1. Вмиваємося термальною водою. 2. Наносимо тонік/сироватку 3. Використовуємо крем, що ковзає. І розпочинаємо", – підписала відео Оля.

Оля Полякова без макіяжу. скриншот із відео

Варто зазначити, що користувачі мережі були в захваті від того, який вигляд має Полякова у свої роки. Багато хто засипав її компліментами, зазначивши її красу і молодість.

"Крутий масаж, помітна різниця до/після", "Оля красуня", – відзначили шанувальники в фотоблозі.

Нагадаємо, раніше Поляков заявила, що запускає проєкт "Полявидение". У ньому співачка презентує програму фізичних вправ, які допомагають їй зберігати форму, не набираючи зайву вагу, а також поділиться робочою дієтою для схуднення.

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