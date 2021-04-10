Полякова без макияжа показала утренние ритуалы. Видео
Украинская певица Оля Полякова показала поклонникам свои утренние ритуалы красоты. Знаменитость поделилась бьюти-лайфхаками, как выглядеть с утра хорошо.
На странице в Instagram Полякова опубликовала видео, в котором она рассказала свои секреты красоты. Так, в ролике артистка позировала с утра без макияжа и фильтров в Instagram. Знаменитость продемонстрировала свои ритуалы: нанесения ухаживающих средств для кожи и самомассаж лица, шеи и декольте (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Забота о себе – то, чему стоит уделять время. В этом видео я показываю подробно, как делать самомассаж лица в домашних условиях: 1. Умываемся термальной водичкой. 2. Наносим тоник/сыворотку 3. Используем скользящий крем. И приступаем", – подписала видео Оля.
Стоит отметить, что пользователи сети пришли в восторг от того, как Полякова выглядит в свои годы. Многие засыпали ее комплиментами, отметив ее красоту и молодость.
"Крутой массаж, заметна разница до/после", "Оля красавица", – отметили поклонники в фотоблоге.
Напомним, ранее Поляков заявила, что запускает проект "Полявидение". В нем певица представит программу физических упражнений, которые помогают ей сохранять форму, не набирая лишний вес, а также поделится рабочей диетой для похудения.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
Полякова показала тренировку с дочерью на стадионе "Динамо". Под чутким руководством тренера девушки выполняли комплекс физических упражнений для всех основных групп мышц.
Суд вынес решение по концерту Поляковой во время карантина в Сумах, который прошел 13 марта.