'Поляки открывают документы и у них шок': Кристина Решетник назвала причину, почему ее с детьми развернули на границе с Польшей

Жена ведущего Григория Решетника, блогер Кристина Решетник, которую перед долгожданным отпуском в Америку развернули на границе Украины с Польшей, назвала причину этой ситуации. Она сообщила, что ничего критического не произошло, но пришлось задержаться на два часа на Родине, прежде чем выехать за границу с детьми.

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Она рассказала в InstaStories, что проблемы возникли из-за "Зеленой карты" для выезда автомобилем из Украины. Оказалось, что 1 января вступил в действие новый закон о ее оформлении и начале действия, а Кристина Решетник об этом не знала.

"Оказывается, что с 1 января 2025 года начали действовать новые условия покупки "Зеленой карты". Я этого не знала, потому что я всегда, когда оформляю онлайн "Зеленую карту", я ее оформляю как раз в день отъезда. Здесь, когда я зашла на сайт, то увидела, что ее можно оформить только со следующего дня. Я подумала, окей, оформляю, а там будет видно. Подъехала к границе, украинцы пропустили очень быстро, а поляки открывают документы и у них шок. Говорят: "О боже! У вас еще 2 часа". Потому что это была 22:00, а срок начала действия "Зеленой карты" уже с 24:00. И они говорят: "Извините, разворачивайтесь назад", – сообщила блогер.

Она отметила, что пришлось снова пересечь украинскую границу и переждать эти два часа, чтобы "Зеленая карта" заработала, и удалось заехать в Польшу.

"Я хочу предостеречь вас, чтобы вы понимали на будущее, что сейчас действуют новые правила покупки "Зеленой карты". Ее нужно оформлять заранее, минимум за день, чтобы у вас она начала действовать правильно", – добавила Кристина Решетник.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время путешествия блогера застала еще одна неприятность. Уже по прибытии в аэропорт она узнала, что ее рейс задержали, поэтому снова пришлось ждать.

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