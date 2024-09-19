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Польский режиссер поставил на место хейтеров, упрекнувших его за украиноязычное кино на "Оскаре": это касается нас всех

Катерина Галущенко
Люди
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Польский режиссер поставил на место хейтеров, упрекнувших его за украиноязычное кино на 'Оскаре': это касается нас всех

Польский режиссер Дамиан Коцур ответил на упреки общества в том, что на "Оскаре 2025" Польшу будет представлять украиноязычный фильм о беженцах. Он объяснил, что кинолента касается всех и изображает она "людей, о которых мы не можем забыть, и это не только украинцы".

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Режиссер в своем проекте преследовал цель создать продукт, который будет актуальным, важным и сможет достучаться до людей. Об этом Дамиан Коцур рассказал в Facebook и ответил на критику в сети.

Польский режиссер поставил на место хейтеров, упрекнувших его за украиноязычное кино на "Оскаре": это касается нас всех

"В интернете уже появляются первые "рецензии" с утверждениями о том, как украиноязычный фильм может представлять Польшу. В определенной степени, возможно, мы разделим в этом смысле судьбу "Зеленой границы" А. Голланд. Я снял фильм о том, что считал важным и что касается нас всех. Как человек, которому должна быть присуща эмпатия, я снял фильм о людях, которых мы не можем забыть, и это не только украинцы", – пояснил Коцур.

В заявлении он упоминает режиссера Агнешку Голланд и ее кинокартину "Зеленая граница". Проект польки рассказывал о мигрантах с Ближнего Востока и Африки, оказавшихся в событиях геополитического кризиса на границе между Беларусью и Европейским Союзом. Дело в том, что киноленту осудили поляки и правительство, но, несмотря на критику, ей удалось получить специальный приз жюри на Венецианском международном кинофестивале 2023 года.

Польский режиссер поставил на место хейтеров, упрекнувших его за украиноязычное кино на "Оскаре": это касается нас всех

Дамиан Коцур также раскрыл идею создания "Под вулканом". Он хотел сделать мощное кино, которое заставит зрителя думать и анализировать. "Мне очень хотелось сделать фильм о важном, и сделать его сейчас – когда то, о чем он рассказывает, кажется наиболее актуальным и таким образом, чтобы он достучался до людей", – объясняет режиссер.

Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто, Канада, а на следующей неделе "Под вулканом" откроет 49-й фестиваль польского кино в Гдыне.

Польский режиссер поставил на место хейтеров, упрекнувших его за украиноязычное кино на "Оскаре": это касается нас всех

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