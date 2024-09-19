Польский режиссер поставил на место хейтеров, упрекнувших его за украиноязычное кино на 'Оскаре': это касается нас всех

Польский режиссер Дамиан Коцур ответил на упреки общества в том, что на "Оскаре 2025" Польшу будет представлять украиноязычный фильм о беженцах. Он объяснил, что кинолента касается всех и изображает она "людей, о которых мы не можем забыть, и это не только украинцы".

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Режиссер в своем проекте преследовал цель создать продукт, который будет актуальным, важным и сможет достучаться до людей. Об этом Дамиан Коцур рассказал в Facebook и ответил на критику в сети.

"В интернете уже появляются первые "рецензии" с утверждениями о том, как украиноязычный фильм может представлять Польшу. В определенной степени, возможно, мы разделим в этом смысле судьбу "Зеленой границы" А. Голланд. Я снял фильм о том, что считал важным и что касается нас всех. Как человек, которому должна быть присуща эмпатия, я снял фильм о людях, которых мы не можем забыть, и это не только украинцы", – пояснил Коцур.

В заявлении он упоминает режиссера Агнешку Голланд и ее кинокартину "Зеленая граница". Проект польки рассказывал о мигрантах с Ближнего Востока и Африки, оказавшихся в событиях геополитического кризиса на границе между Беларусью и Европейским Союзом. Дело в том, что киноленту осудили поляки и правительство, но, несмотря на критику, ей удалось получить специальный приз жюри на Венецианском международном кинофестивале 2023 года.

Дамиан Коцур также раскрыл идею создания "Под вулканом". Он хотел сделать мощное кино, которое заставит зрителя думать и анализировать. "Мне очень хотелось сделать фильм о важном, и сделать его сейчас – когда то, о чем он рассказывает, кажется наиболее актуальным и таким образом, чтобы он достучался до людей", – объясняет режиссер.

Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто, Канада, а на следующей неделе "Под вулканом" откроет 49-й фестиваль польского кино в Гдыне.

Сюжет вращается вокруг украинской семьи Коваленко, которая отправилась на отдых в Тенерифе. Там героев застает новость о полномасштабном вторжении России в Украину. Из туристов Коваленко превращаются в беженцев, оставаясь на острове.

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