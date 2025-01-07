Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал готов приехать с выступлением в Россию. Путинист, также получивший российское гражданство, рассекретил свой райдер, однако на публику он выступать не готов – только приватно.

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По данным российских пабликов, приглашение Сигала на праздник обойдется в 200 тысяч евро, что эквивалентно 8,8 миллиона гривен. Перечень обязательных вещей включает в себя стандартные вещи: перелет, питание, трансфер, подготовленное место жительства и выступление. Однако пребывание в России должно быть секретным, а фото и видеосъемка только на мелкую технику, то есть маленькие фотоаппараты и телефоны.

Прихотью Сигала также стали звукоусилители и концертный свет. Однако артист требует от организаторов обеспечения охраной всего зала и актера лично.

Известно, что его выступление с ансамблем должно длиться всего 50 минут, однако режиссер может высказать только две приветственные речи, которые должны быть предварительно подготовлены.

Интересно, что перенести концерт Стивена Сигала возможно только при болезни артиста. Только из-за смерти кого-то из родных актера или самого актера за выступление можно вернуть деньги, если не удастся изменить дату.

Ранее OBOZ.UA писал, что Стивен Сигал открыто поддерживает россиян и диктатора Владимира Путина. Он рассказывал, что готов отдать жизнь за главу Кремля. В своем новом документальном фильме режиссер без стыда назвал украинцев "нацистами".

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