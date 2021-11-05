Полиция арестовала поджигателей дома известного блогера-миллионника. Фото и видео

Полиция Киевской области нашла и задержала преступников, которые в ночь на 7 октября подожгли дом известного блогера Романа Грицько. В пожаре дотла сгорели два автомобиля арендаторов поместья и пострадало помещение.

О деталях расследования стало известно только после задержания поджигателей, один из которых укрывался в Киеве, а другой – в Одессе. Об уголовном преступлении и работе правоохранительных органов рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов в своем Facebook. (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Полицейские Киевщины провели масштабный комплекс следственно-оперативных действий и установили двух молодых людей из Одесской области, подозреваемых в ночном поджоге. Эти гастролеры 31 и 37 лет уже ранее судимы за кражи, наркопреступления и незаконное обращение с оружием", – написал руководитель полиции.

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Известно, что в ночь на 7 октября мужчины на такси приехали в Ирпень, заблаговременно приобретя горючую смесь на заправке, с целью повредить белый автомобиль марки BMW, принадлежавший жене Романа Грицько. Преступники зашли в гараж через открытую дверь и облили колеса бензином.

Один из задержанных мужчин утверждает, что таким образом ему предложил заработать $500 старый знакомый. По его словам, они не ожидали, что огонь перекинется на соседнюю машину и жилой дом.

В настоящее время одесситы арестованы с возможностью внести залог в размере 300 и 340 тысяч гривен. Полиция открыла уголовное производство по умышленному уничтожению или повреждению имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом.

Роман Грицько подозревал, что покушение было совершено с целью напугать его перед важной конференцией о TikTok, однако поджигатель опроверг эту догадку. Он сообщил, что заказ был осуществлен именно на жену блогера.

Напомним, что несколько дней назад двое неизвестных ограбили дом известной киевской блогерши Лилии Багировой. Девушка предложила преступникам отправить ей деньги на карту, отдать наличными или собственными почками. В настоящее время продолжается следствие.