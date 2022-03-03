Полицейский Юрий Зозуля и журналистка Ангелина Карякина поженились в Киеве в разгар войны. Фото

Патрульный полицейский из Киева Юрий Зозуля и генеральный продюсер информационного Общественного вещания Ангелина Карякина на седьмой день войны стали мужем и женой. Брак влюбленных заверил начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, так как ЗАГсы не работают.

Об этом Евгений Жуков сообщил на личной странице в Facebook. "Ракеты, бомбы, арта, танки, кровь и погибель. И это в 2022 году и на нашей Богом данной земле! Поэтому по законам военного положения, я как командир подразделения, засвидетельствовал брак моего подчиненного и побратима Юрия Зозули и его невесты Карякиной Ангелины. Документ, подпись, печать предоставляю! Поздравляю друзья, будьте счастливы! И пройдите всю войну и останьтесь живы!", – написал начальник Департамента патрульной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В свою очередь сам Юрий Зозуля также опубликовал большой пост, в котором рассказал подробности события. По его словам, на свадьбу Евгений Жуков подарил им реактивную противотанковую гранату (РПГ-26). Брат Юрия – Дмитрий – подарил два патрона, поскольку это "единственно, что было у него с собой", а через время еще и белье.

"А еще, мой друг, которого я не буду тегать, чтобы не засветить, устроил нам настоящую свадьбу с фатой, шампанским и изысканными закусками в офигенном месте, которое, я уверен, вскоре будет принимать снова гостей, как и уже много лет", – написал Юрий Зозуля.

Также патрульный отметил, что гордится своей невестой, поскольку та во время фотосессии заявила, что она журналистка и не может брать оружие в руки.

"Она взяла меня за руку. Я знаю, что когда я сожгу какую-то "уставшую", "блуждающую", "голодную", "чумазую" обезьяну – она сделает, так что об этом узнает весь мир. Я хочу, чтобы наша свадьба сегодня стала небольшой мотивацией для всех моих собратьев и сестер, сидящих под обстрелами. И чтобы русня, знали, что пока вы из себя выс*раете всю свою "военную мощь", мы уже строим будущее. А это у нас еще посевная, и огороды не начались", – написал он.

Ангелина Карякина рассказала, что украинская ювелирная дизайнер Лена Ястреб в закрытом городе нашла кольца нужного размера и фактически подарила их молодоженам. А букет невесты составила режиссер Анна Цыгима, которая привезла обрезанные домашние орхидеи.

"Это замечательные люди, угостившие шампанским и едой в перерыве между приготовлением наборов для военных и полицейских. Любовь", – написала Ангелина Карякина.