Покорили мир в детские годы! Как сложилась судьба самых красивых девочек в мире и как они выглядят сейчас. Фото

В начале двухтысячных мир облетели фотографии героинь нашей подборки, которых природа одарила невероятной привлекательностью. С самого раннего возраста их родители знали, что красавиц ждет великая судьба и признание миллонов. Отметим, они не ошиблись.

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OBOZREVATEL решил узнать, как сегодня выглядят девочки, успевшие прославиться совсем маленькими. Их карьере могут позавидовать многие знаменитости (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Тилан Блондо

Красавица Тилан Блондо стала моделью в 4-летнем возрасте. Она унаследовала все самое лучшее у родителей – актрисы Вероники Лубри и знаменитого защитника марсельского "Олимпика" Патрика Блондо. Девочка родилась 5 апреля 2001 года в Париже, а немного повзрослев вошла в международный список самых красивых людей планеты. В 2018 году она в очередной раз попала в международный топ-100 самых красивых лиц года. В 2019 году Тилан появилась на обложках изданий Vogue и Jalouse Magazine.

Маккензи Фой

Когда 10 ноября 2000 года в американской семье Фой из Лос-Анджелеса появился второй ребенок, родители и подумать не могли, что всего через три-четыре года их малышка Маккензи станет знаменитостью и заработает состояние. В четырехлетнем возрасте красавица познакомилась со съемочной площадкой и стала звездой кинематографа. Прославилась 22-летняя артистка благодаря роли в нашумевшей картине "Сумерки. Сага: рассвет". Сейчас же она продолжает карьеру модели и актрисы. В 2020 году состоялась мировая премьера диснеевского фильма "Черный красавец" с участием брюнетки.

Лили Чи

Экзотическая красота Лили Чи покорила многих. Девочка родилась 19 сентября 2003 года в Бруклине. Ее ситуация – это современная история о Золушке. Модель имела спокойную жизнь до тех пор, пока ее не встретил агент и не пригласил на съемки. Теперь у Чи нет ни одной свободной минуты, она стала лицом Nike и постоянно снимается в рекламных компаниях люксовых брендов.

Ланея Грейс

Ланея Грейс стала популярной в три года, когда мама привела малышку в модельное агенство. Там не смогли устоять перед очарованием и фотогеничностью девочки. Именно в этом возрасте американка забыла, что такое спокойствие и почувствовала вкус славы. Сейчас Грейс 21 год, она учится в университете, путешествует и продолжает покорять окружающих невероятными внешними данными.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, какие известные личности пережили ужасную трагедию – потерю нерожденного ребенка. К слову, звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс столкнулась с выкидышем восемь раз, но все-таки стала матерью в 2004 году. Чтобы узнать все детали – переходите по ссылке.

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