'Поколение Z может умереть в Украине'. Американский комик отправил зуммеров на войну, а миллениалов назвал 'дерьмом'

Известный американский комик Тим Диллон раскритиковал три поколения людей, назвав зуммеров полными негативизма и отправив их в Украину, чтобы достать новую дозу "удовольствия". В частности, "пострадали" и другие две генерации: беби-бумеры получили звание "эгоистов", а миллениалы – "дерьма".

Он считает, что самыми ужасными качествами поколения Z являются "убийства, съемки убийств и употребление фентанила [тяжелого наркотика]", поэтому молодежь нужно "призвать на войну", вероятно, чтобы присоединиться к списку погибшей на фронте украинской молодежи. Свои мнения комик выразил в подкасте The Diary of a CEO.

"Поколение Z является начинающими, которые очень скептически относятся к институциям, и это их положительное качество. Из негативных – это убийство, съемка убийств и употребление фентанила. Честно говоря, нам нужен проект. Молодые люди, вероятно, должны просто уйти в армию. Я знаю, что это будет противоречиво, но если они собираются просто использовать фентанил, нападать друг на друга в торговых центрах и размещать это в TikTok, они могут пойти умирать в Украине, видеть бомбы и зарабатывать деньги", – уверенно заявил Диллон.

Миллениалы, по его мнению, лишь нуждаются в ласке и похвале, из-за чего получили от комика звание "дерьма".

"Миллениалы – это настоящее дерьмо, где они такие: "Нацепите мне медаль, наденьте мне ленту, я прав, я пошел в правильный колледж, я получил правильную практику, я верю в правильные вещи, я твитнул правильную вещь, у меня правильная политика". Миллениалы – это такие амбициозные люди, которые хотят, чтобы их постоянно поглаживали по плечу и говорили, какие они замечательные", – раскритиковал он поколение, частью которого является.

А вот бейби-бумерами комик восхищается из-за эгоистичности людей: "Я люблю бумеров, они эгоистичное поколение. Состояние бумеров такое, что они – эти могущественные люди, которые отказываются покидать свои особняки, они не уйдут на пенсию, они унижают своих детей, говоря "Я уже не могу". Они очень больные люди, они отказываются бросать свою работу, они эмоциональные террористы. И я вырос с ними. Они очень интересные люди. Они провели ложь 60-х. Люди думали, что они прогрессивные хиппи, а они были просто эгоистическими наркоманами. Они просто хотели кайфовать и валяться в грязи".

Когда родились разные поколения:

Бэйби-бумеры: 1946 – 1964 гг.;

Поколение X: 1965 – 1980 гг.;

Миллениалы (Y): 1981 – 1998 гг.;

Зуммеры (Z): 1999 – 2010 гг.;

Поколение Альфа: 2010 – 2025 гг.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известный американский историк Тимоти Снайдер, написавший немалое количество публицистических работ об Украине и даже ставший амбассадором проекта United24, считает, что украинский писатель и певец Сергей Жадан "должен держать в руках Нобелевскую премию, а не винтовку". Такая реакция возникла из-за вероятной мобилизации поэта в ряды ВСУ.

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