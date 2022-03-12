Покинувший Россию Семен Слепаков обратился к пропагандистам: не падайте в обморок!

Известный российский комик и актер Семен Слепаков, который покинул Российскую Федерацию, обратился к пропагандистам, которые пишут о том, что он уехал без причины и пояснения цели своей поездки. Знаменитость заявил, что вскоре уедет из заграницы и попросил не удивляться, когда его встретят в Москве.

Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в Instagram. "Пишут, что Семен Слепаков "покинул Россию". "Тайно". "Без объяснений". "Не пояснив цель поездки". Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и пояснял цель поездки всем. Всегда предупреждал "Комсомольскую правду", а тут вдруг сбой в коммуникации", – иронично написал артист.

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Теперь, чтобы у многих не возникало недоразумений, Слепаков решил уведомить, что в скором времени "покинет заграницу".

"Так же тайно и не поясняя цель поездки. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления", – написал он.

Напомним, что издание "Комсомольская правда" опубликовала информацию о том, что Семен Слепаков после серии постов о российско-украинской войне, а также публичного обращения к президенту страны-оккупанта Владимиру Путину уехал в Израиль.

Комик не один раз призывал к тому, что войну в Украине нужно закончить.

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