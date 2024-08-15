'Пока это тайна'. Макс Барских пригласил друзей в кино, где объявил неожиданную новость

В среду, 14 августа, в одном из кинотеатров Киева состоялась премьера документального фильма "Звездопад", в основу которого положен одноименный концерт певца Макса Барских, ставший одним из первых выступлений среди украинских музыкантов с начала российского вторжения. Работу творческой группы оценили поклонники артиста, военные, друзья и журналисты.

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Во время общения с гостями на кинопремьере шоу "Звездопад" музыкант объявил неожиданную новость: анонсировал очередной концерт в столичном Дворце cпорта. По словам продюсера и режиссера Алана Бадоева, выступление состоится ближе к новогодним праздникам.

Звездную премьеру фильма-концерта "Звездопад" в кинотеатре Макс Барских начал словами благодарности украинским военным, а также призвал всех присутствующих не забывать о тех, кто до сих пор остается в плену: "Хотелось бы поблагодарить всех присоединившихся к нам сегодня военных. Благодаря им мы можем собираться на такие события. А еще хочу попросить вас не забывать, что еще много военных находится в плену. Мы должны делать все возможное, чтобы они скорее вернулись домой".

"Для меня большая честь, что вы сегодня присоединились к нашему просмотру, – обратился к военным Алан Бадоев. – Любой концерт, который планируется сейчас в Украине, проходит благодаря каждому из вас. Для вас важно, что каждое выступление – это вызов, подтверждение того, что Украина существует, она непобедима. Украинская нация певучая, несмотря ни на что, музыка звучит, и она звучит именно на украинском".

"Я думаю, что этот концерт на большом экране скажет все сам за себя. Там можно увидеть хронологию происходивших событий, мои внутренние трансформации, – продолжил Барских. – А еще мы решили с нашей командой сделать еще один концерт во Дворце спорта в этом году". "Это произойдет где-то под Новый год", – добавил Бадоев. "Ты же говорил, что не будешь озвучивать дату", – удивился Барских. "А мы ничего не говорим о конкретной дате, пока это тайна", – заверил Бадоев.

Напомним, в свое время шоу "Звездопад" стало первым высокотехнологичным концертом в Украине с начала полномасштабного вторжения. В стенах киевского Дворца спорта собралось 10 тысяч украинцев, чтобы вместе с любимым артистом разделить уникальный момент трансформации Макса Барских и полный переход его творчества на украинский язык. В мае этого года состоялся концерт "Звездопад. На бис". Артисту удалось собрать во второй раз Дворец спорта.

В фильме-концерте "Звездопад" в течение двух часов музыкант откровенно раскрывает историю коренных перемен каждого украинца через призму собственных преобразований.

22 августа шоу "Звездопад" появится в Apple Music и на официальном YouTube-канале музыканта.

Ранее OBOZ.UA писал, что Макс Барских и Аlekseev в Латвии принципиально проигнорировали русский язык: украинцы похвалили певцов и вспомнили Данилко.

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