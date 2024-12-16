'Пока была УПЦ МП, я мог об этом только мечтать': Клопотенко попал в религиозный скандал и извинился перед прихожанами

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко и ведущий Аким Галимов записали особый выпуск "Реальной истории" о традиционных рождественских блюдах в трапезной Киево-Печерской лавры, однако столкнулись с хейтом. По словам победителя шоу "МастерШеф", раньше он только мечтал о подобном, ведь святыня долгое время находилась под Московским патриархатом Украинской православной церквы.

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"Раньше, пока была УПЦ МП, я мог об этом только мечтать – трапезная Киево-Печерской лавры, а мы снимаем рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне. Оу вау!" – написал Клопотенко на своей Instagram-странице.

Однако, несмотря на сообщения поддержки и восторга, было немало возмущения. Прихожане назвали съемки исторического проекта кощунством. Некоторые считают, что действия шеф-повара превратили трапезную Лавры в "столовку", или же в площадку кулинарного шоу.

В частности, на новость отреагировал священник Православной церкви Украины Александр Дедюхин в Facebook. "Бесы возвращаются в Лавру. Скажите уже кто-нибудь этим горе-организаторам "культурной программы" в лавре, что у них ни ума, ни фантазии. Рождество – это не жрать и готовить в храме", – говорится в сообщении.

На критику в сети ответил ресторатор и закрыл комментарии. Он обратился к неравнодушным людям в своем сообщении, где отметил, что именно сейчас украинцы исследуют свои корни, а единение народа вокруг традиций важно, как никогда. Клопотенко добавил, что упоминания о традиционных рождественских блюдах сохранились в церковных переписях, все остальное – уничтожил Советский Союз.

"Именно в архивах Киево-Печерской Лавры я нашел такие блюда, как, например, пирожки с икрой карася, луком и пшеном или гороховый кисель, о которых рассказал в выпуске. После консультаций со святыми отцами и работниками заповедника, мы решили воспроизвести настоящий рождественский стол украинцев в трапезной палате, которая была построена в свое время как обеденный зал духовенства и не исключено, что таким и был их праздничный стол. Именно показать, не готовить или угощать ими, соблюдая все правила пребывания в лавре!" – объяснил он.

Шеф-повар отметил: ему жаль, что у пользователей это вызвало негатив, ведь он не имел за цель оскорбить чувство верующих. "Наоборот я стремился поделиться с вами чем-то хорошим и светлым, потому что именно таким вышел этот выпуск "Реальной истории". Развиваем украинское, исследуем свою историю и будем добрее", – подытожил Клопотенко.

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