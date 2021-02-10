Похудевший актер 'Вар'яти-шоу' снова поправился на 25 кг

Актер "Вар'яти-шоу" Виталий Тыльный, который ранее похудел на 30 килограммов, снова поправился на 25 кг. Это связано с тем, что знаменитость полгода не ходит в тренажерный зал.

По словам Тыльного, он не сдерживал себя в еде и напитках. Так, в начале года мужчина все же решил взять себя в руки и заняться своим телом. Об этом пишет издание Tochka.net.

Как выяснилось, сейчас звезда "Вар'яти-шоу" каждый день проводит 1,5 часа в спортзале, а также делает пробежку 15 минут до тренировки и после. Кроме того, Тыльный соблюдает сбалансированное питание и следит за расходом калорий.

Как рассказал знаменитость, сладкое, выпечка и алкоголь увеличивают жировую массу, поэтому эти продукты лучше ограничить. После 19:00 нужно стараться не есть, а день начинать и заканчивать стаканом воды.

Тыльный добавил, что, если вы чувствуете дискомфорт – работайте над собой. А когда увидите первые результаты, то уже трудно будет остановиться.

Напомним, Виталий Тыльный в 2003-2005 годах работал ведущим на "Радио Тернополь 106,1 ФМ". Несмотря на это активно занимался промоакциями, организацией и проведением праздничных событий, гастролировал с командами КВН по Украине. В том числе является участником высшей телевизионной лиги КВН (команда КВН "Тернопольская особая", "Вар'яти").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее артистка Ани Лорак рассказала, что нужно делать для поддержания тела в хорошей форме. По словам певицы, каждое утро она начинает с обычной тренировки.