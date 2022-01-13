Похудевшая Лолита показала себя в купальнике: Лобода назвала ее 'сладкой'

Похудевшая российская певица украинского происхождения Лолита Милявская во время отдыха в Израиле показала себя в купальнике. Ее коллега – исполнительница Светлана Лобода сразу же прокомментировала образ и назвала звезду "сладкой".

Лолита выложила на своей странице в Instagram видеоролик у бассейна (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Певица позировала в слитном купальнике с рукавами. Наряд был украшен цветочным принтом. Звезда шуточно продемонстрировала поклонникам свою фигуру.

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В частности, за кадром друг певицы – дизайнер Игорь Гуляев назвал ее "ниче такой пенсионеркой" и спросил, удаляла ли она ребра. На что Лолита с юмором ответила: "А сколько их должно быть?".

Менее чем за сутки видео просмотрели миллион фанатов Милявской. Поклонники оставили кучу комментариев с восхищением новой фигурой артистки. Но самой первой пост прокомментировала Светлана Лобода.

"Ты моя сладкая", – написала Лобода и поставила множество "пламенных" сердечек и поцелуев-смайлов.

"Моя дочечка", – ответила ей Лолита.

Между тем, в комментариях под своим постом Лолита призналась, что сбросила 12 кг. Хотя, пока не встала на весы, думала – 20.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита выложила видео с нелепым танцем под песню Светланы Лободы.

Коротко о знаменитостях:

Светлана Лобода (LOBODA) – 39-летняя певица, Заслуженная артистка Украины. Родом из Киева.

Получила премию "Муз-ТВ" в номинации "Лучшая исполнительница" (2017, 2018, 2019 года), премию YUNA в номинации "Лучший альбом" (2018), Награду "Золотой граммофон" (2017, 2018 и 2019 года) и другие.

Лолита Милявская – 58-летняя эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссер и продюсер. Родом из Киева.

Лауреат национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за проект "Лолита. Без комплексов" на российском "Первом канале".