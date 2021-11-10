Лолита в откровенном боди станцевала со шваброй под Лободу. Видео

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская опубликовала курьезное видео с нелепым танцем под песню Светланы Лободы (LOBODA). Пользователей сети рассмешила выходка артистки, а звезды обменялись взаимными комплиментами.

Лолита выполнила танец возле бассейна со шваброй в одной руке и телефоном в другой. Она предстала перед зрителями в боди с животным принтом. Ролик появился в Instagram-аккаунте певицы, а потом на своей странице шуточным видео поделилась Лобода (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Улетая, решила убрать за собой... Песня Светы уж больно нравится", – написала в посте Лолита.

Видео дня

"Ну что это за девочка?! И как ее зовут? Обожаю... а эти ноги!" – отреагировала певица Лобода на шутку коллеги по цеху.

Лолита ответила ей в комментариях, что "с этой песней живет неделю". Она добавила: "Люблю тебя очень".

Подписчикам понравилось видео с артисткой. Лолиту назвали приколисткой, отметив ее смелость и умение посмеяться над собой.

"Лола как всегда!", "Без комплекса", "Женщина-огонь", "Посмеяться над собой не каждый может", – пишут в сети.

Многие поклонники также указали на то, что исполнительница заметно похудела и хорошо выглядит.

Предлагаем посмотреть смешное видео с танцем Лолиты:

Коротко о знаменитостях:

Светлана Лобода (LOBODA) – 39-летняя певица, Заслуженная артистка Украины. Родом из Киева.

Получила премию "Муз-ТВ" в номинации "Лучшая исполнительница" (2017, 2018, 2019 года), премию YUNA в номинации "Лучший альбом" (2018), Награду "Золотой граммофон" (2017, 2018 и 2019 года) и другие.

Лолита Милявская – 57-летняя эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссер и продюсер. Родом из Киева.

Лауреат национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за проект "Лолита. Без комплексов" на российском "Первом канале".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лобода заявила, что состоит в отношениях с мужчиной, который старше нее. По словам артистки, она чувствует себя с ним "девочкой".

Певица также не смогла сдержать эмоций и расплакалась, когда говорила об Украине.