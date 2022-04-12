Погиб сразу: боевики бросили на штурм Мариуполя неподготовленного джазмена Николая Звягинцева

При попытке захвата Мариуполя русскими военными был убит известный джазовый музыкант, 38-летний Николай Звягинцев. Артист Концертного оркестра духовых инструментов и ансамбля "Септет-джаз" воевал в составе "армии ДНР".

Как пишут в сети, оккуранты бросили Звягинцева на передовую. Он не имел должной военной подготовки (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Кремль продолжает утилизировать жителей Донбасса в бессмысленной войне. Под Мариуполем пустили на мясо известного джазового музыканта Донецкой филармонии Николая Звягинцева. Без подготовки бросили на передовую, и результат оказался предсказуемым.." – отмечают в сети.

Видео дня

Известно, что у Звягинцева остались жена и годовалая дочь.

Как писал OBOZREVATEL, российские оккупанты в Мариуполе убили легендарного украинского тренера по боксу Владимира Кленина. Ему был 81 год.