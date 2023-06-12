Подтверждение романа: Шон Пенн и украинская актриса вместе посетили фестиваль в Грузии. Фото

Знаменитый американский актер и режиссер Шон Пенн был замечен на фестивале в Тбилиси, Грузия, в компании украинской актрисы и телеведущей Ольги Коротяевой. Этим совместным появлением на публичном мероприятии пара подтвердила слухи о своем романе, которые распространились в конце мая этого года.

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Так, Пенна и Коротяеву видели на фестивале ZEG Tbilisi 9 июня. Фото оттуда оказались в распоряжении интернет-издания ТаблоID.

62-летний обладатель "Оскара" был заявлен как гость фестиваля заранее, а вот то, что он будет "плюс один" стало неожиданностью для организаторов и участников программы.

Голливудский кинематографист и его избранница-украинка, которая младше Пенна на 19 лет, посетили один из ресторанов Тбилиси в составе большой компании. Они сидели рядом за столом, но вели себя, по словам присутствующих, довольно сдержано.

А вот ранее пара не стеснялась демонстрировать свои чувства на публике. Так, Пенн и Коротяева в мае были замечены в японском ресторане в Малибу, а позже на отдыхе в Риме, где они гуляли за руку и целовались прямо посреди атмосферных улочек Италии.

Известно, что Ольга Коротяева родилась 14 февраля 1977 года в Черкассах. Звезда окончила Межрегиональную академию управления персоналом в Киеве в 2004 году и Интершколу в 2006 году. После этого она училась в театральной школе Жана-Лорана Коше в 2009 году и посетила театральный курс Елен Зиди в 2015 году. В 2011-м Ольга работала телеведущей на канале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Пенн рассказывал о своей первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоялась вечером 23 февраля 2022 года – за несколько часов до полномасштабного вторжения России. Все подробности – в нашем материале.

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