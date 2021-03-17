Подкопаева показала свое легендарное выступление, на котором стала олимпийской чемпионкой

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева поделилась с поклонниками видео, на котором показала свое легендарное выступление в 1996 году. Тогда знаменитость стала олимпийской чемпионкой игр в Атланте.

Соответствующий ролик опубликован на странице в Instagram-stories Подкопаевой. Так, он был записан в июле 1996-го, когда она участвовала в летних XXVI Олимпийских играх (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в Атланте, штат Джорджия, гимнастка завоевала две золотые медали – в абсолютном первенстве и вольных упражнениях. Один из ее элементов – двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов, которое до сих пор никто из спортсменов не может повторить.

Напомним, что также Подкопаева была четвертой гимнасткой, выигравшей олимпийский титул в качестве действующего чемпиона мира, и единственной гимнасткой, которая выиграла многоборье без завоевания командной медали.

В начале 1996 года гимнастка получила серьезные травмы, когда упала на тренировке, сломав два ребра. Но все же Подкопаева намеревалась продолжить соревнования после Олимпийских игр, и она была включена в состав сборной Украины на чемпионате мира 1997 года. Однако травмы заставили ее не участвовать в соревнованиях, а затем совсем уйти из спорта.

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