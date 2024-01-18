Подъем в 04:00, сотни электронных писем и рабочие 'экзамены' по 6 часов: как проходит день Тима Кука и что гендиректор Apple постоянно жует

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук имеет особый распорядок дня. Предприниматель просыпается перед рассветом и начинает свою работу с того, что читает сотни электронных писем, прежде чем пойти в спортзал.

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Оказавшись в офисе, он работает много часов, где проводит продолжительные совещания. И хотя Кук ценит конфиденциальность, гендиректор Apple приоткрыл занавес, чтобы поделиться правилами своего дня, пишет Business Insider.

Обычно Кук просыпается между 4 и 5 утра

"Я встаю очень рано", – сказал Кук, отметив, что он обычно просыпается между 4 и 5 часам утра. Он объяснил, что просыпаясь в такое время, может свободно распоряжаться своим временем. "Я могу контролировать утро лучше, чем вечер. В течение дня происходят вещи, которые сбивают вас с курса", – добавил предприниматель.

Когда он просыпается, то тратит около часа на чтение электронной почты

"Я провожу свое утро за электронной почтой, – рассказал он. – Я читаю электронные письма от многих клиентов и сотрудников". Таким образом, Кук анализирует, что следует изменить и получает новые предложения от коллег. В 2014 году гендиректор Apple рассказал ABC News, что получает 700 или 800 электронных писем в день и читает "большинство из них", в том числе отзывы клиентов.

Прежде чем отправиться в офис, Кук посещает спортзал

"Я провожу час в тренажерном зале, обычно выполняя силовые тренировки, – рассказал он, добавив, что его всегда мотивирует тренер. – В этот период я вообще не работаю, никогда не проверяю свой телефон, я просто полностью сосредоточен на тренировке". Интересно, что для спорта Кук выбрал зал, находящийся вне кампуса Apple, ведь он не хочет столкнуться со своими сотрудниками. В одном из интервью предприниматель сказал, что тренировки помогают ему снять стресс.

После тренировки и душа Кук направляется в Starbucks

В кафе он снова возвращается к электронным письмам, которые читает, прежде чем пойти в офис. Когда-то Кук сказал, что его завтрак содержит яичные белки, хлопья без сахара, несладкое миндальное молоко и бекон.

На работе Кук проводит длительные встречи

Ранее сообщалось, что еженедельные рабочие встречи Кука могли длиться пять-шесть часов и что он, как известно, постоянно расспрашивает сотрудников. Однажды, после окончания рабочего дня, он все еще "муштровал" своих коллег, спешащих на бейсбольный матч. "Мы смотрели на часы, как дети в школе. У меня все еще есть воспоминание о Тиме, которое говорит: "Хорошо, следующая страница", – рассказал Майк Джейнс, бывший руководитель онлайн-магазина Apple. К слову, на матч они так и не попали.

Кук может сидеть молча, пока не получит ответа. "Он известен своими неудобными паузами, когда все, что вы слышите – это звук обертки от энергетических батончиков, которые Тим постоянно ест", – сообщает CNN Money. Сотрудникам приходится готовиться к встречам, как к экзаменам.

Перерыв на обед в кафетерии Apple

Кроме энергетических батончиков, на обед Кук ест курицу и рис. Известно, что он проводит обед в столовой вместе с сотрудниками, в отличие от его предшественника Стива Джобса, который обычно ел с руководителем дизайна Джонатаном Айвом.

Жизнь Кука в нерабочее время остается тайной

По словам коллег, гендиректор Apple проводит много времени в офисе. И хотя неизвестно, как именно проходят его выходные и вечера, не секрет, что Кук любит гулять по природе, заниматься скалолазанием и ездить на велосипеде.

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