Почти слово в слово. Невзоров показал главную газету СССР в день вторжения в Чехословакию и провел аналогии с Украиной

Российский журналист и телеведущий Александр Невзоров объяснил, откуда взялась идеология Кремля о "милитаризме", "спасении мира" и "внешнем влиянии" Запада. Российские оккупанты пропагандируют в Украине то же, что говорили в день вторжения в Чехословакию.

Невзоров опубликовал на своем Telegram-канале заметку из главной газеты СССР "Правда". В материале 21 августа 1968 года написали, что политики из Чехословакии попросили помощи у Союза, а они направили советские войска и были миротворцами.

"Вот, откуда списана сегодняшняя идеология оккупации Украины. Практически слово в слово. Вот бред о милитаризме и спасении мира в Европе. Это заголовок газеты СССР в день вторжения в Чехословакию", – сообщил Невзоров.

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В пропагандистской статье 1968 года говорится, что "Пражская весна" якобы несла потенциальную угрозу СССР. Поэтому Красная армия отправилась спасать граждан Чехословакии от милитаризма и агрессии со стороны Европы, чтобы предсказать свержение социализма. Главная цель операции – мир.

Ранее OBOZREVATEL писал, что может привести к гибели Путинского режима. Александр Невзоров считает журналистику ахиллесовой пятой Владимира Путина. Российским пропагандистам по силам остановить войну в Украине.

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