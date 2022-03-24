Почему Кремль постоянно врет. В сети вспомнили 'железный аргумент' Михалкова

Каждый новый фейк от российских пропагандистов о войне в Украине, которую они безоговорочно называют "спецоперацией", по уровню абсурдности превосходит все предыдущие. Довольно часто в новостных сюжетах и обращениях представителей власти РФ используются исключительно размышления и домыслы спикеров без каких-либо стоящих доказательств. В сети вспомнили слова известного российского режиссера-путиниста Никиты Михалкова, который четко дал понять, что предоставлять публике реальные аргументы кремлевские рупоры не намерены.

В своей авторской передаче "БесогонТВ" еще в мае 2020 года кинодеятель утверждал, что Билл Гейтс создал коронавирус, а теперь намерен чипировать миллиарды людей. Когда зрители потребовали конкретных доводов, указывающих на правдивость такого заявления, Михалков оборвал дискуссию весьма "логичным аргументом".

"Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Разве это не так?", – уверенно сообщил Никита Сергеевич.

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В марте 2022-го эти слова приобрели нового смысла. Как отметили интернет-пользователи, такой "железной логикой" обладают все путинские миньоны, которые рано или поздно заплатят за свою ложь.

Отметим, одиозный артист также распространил пропаганду Кремля о том, что в лабораториях в Украине специально заражали птиц и хотели отправить их на территорию РФ. Михалков подчеркнул, что специалисты якобы рассчитали траекторию полета так, чтобы пернатые летели и заражали именно россиян.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Андрей Макаревич на реальном примере показал поклонникам, как работает пропаганда Кремля. Музыкант опубликовал фрагменты фильма "Я и другие" о социальных экспериментах над детьми, демонстрирующих, как люди способны поддаваться мнению окружающих.

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