Почему Джилл Байден называют доктором: стали известны интересные факты из жизни первой леди

В среду, 20 января, Джо Байден официально стал новоизбранным президентом США, а его супруга Джилл – первой леди. Женщина популярна не только благодаря возлюбленному, но и своей простоте и профессии педагога.

Как известно, Байден имеет несколько научных степеней. Подробней об интересных фактах из жизни супруги главы государства – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

После окончания университета Делавэра в 1975 году Джилл работала учителем английского языка начальных классов, а затем сдала специализацию и начала работу с подростками в психиатрической больнице Рокфорд.

Стоит отметить, что в этот период Джилл защищала две магистерские работы. Когда она была беременна, то получила степень магистра в колледже Вест-Честера по английскому языку, и в 1981 году – такую же степень по преподаванию чтения.

Во время первой президентской компании Джо, его супруга заявила, что работу с детьми не оставит, даже если будет первой леди. Также она была штатным профессором в Общественном колледже Северной Вирджинии и это – первый случай в истории США, когда супруга на тот момент действующего вице-президента работала и получала зарплату.

В 2007 году Джилл училась у профессора Барбары Карри в университете Делавэра, где получила степень доктора по педагогике. По словам супруги президента, это одна из вещей, которыми она больше всего гордится.

Ранее OBOZREVATEL решил сравнить, чем отличается наряд Джилл Байден от предыдущих первых леди – Мелании Трамп и Мишель Обамы. Подробней читайте по ссылке.