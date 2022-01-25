Почему девушки Брэда Питта похожи между собой. Фотосравнение

Американский актер Брэд Питт еще на старте своей карьеры получил от поклонниц звание главного секс-символа Голливуда. Избранниц кинозвезда всегда выбирал под стать себе: красивых, длинноногих, с безупречной фигурой и большим талантом. Внимательные фанаты могли заметить, что обладатель "Оскара" отдает предпочтение женщинам, во внешности которых есть много схожих черт.

О типаже "девушка Брэда Питта" написал журнал Cosmopolitan. В материале сравнили бывшую супругу актера – сексуальную брюнетку Анджелину Джоли, а также звезду, которой приписывали роман с артистом – соблазнительную блондинку Шарлиз Терон.

Несмотря на разный цвет волос, знаменитые голливудские актрисы действительно очень похожи между собой. Джоли, к слову, пока состояла в браке с Питтом, не разрешала ему общаться с коллегой. По слухам, она даже ненавидела Терон.

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Обе кинодивы имеют идеальный овал лица со слегка выпирающим подбородком. Они нередко появлялись на "красных дорожках" с легкими локонами, уложенными на правую сторону.

Черты лица у актрис очень похожи. Главное совпадение – светло-зеленые глаза с кошачьим разрезом, которые красавицы любят подчеркнуть с помощью макияжа. Кроме того, на светлом лице практически одинаково смотрятся тонкие линии бровей. Аккуратный нос, пухлые губы, холодный цветотип делают Джоли и Терон практически родными сестрами.

Сходство знаменитостей можно заметить и на их архивных снимках. Пожалуй, на это повлияла прическа Энджи, нехарактерная для нее сейчас.

Нельзя оставить без внимания стройные фигуры голливудских звезд. Обе женщины являются обладательницами эталонных форм: пышная грудь, тонкие руки и длинные ноги. Сейчас Джоли, по медицинским показаниям, имеет объемный бюст благодаря имплантам, а вот Шарлиз повезло с широкой грудной клеткой. Для выхода на публику актрисы любят надевать приталенные платья, подчеркивающее все достоинства их тела.

Коротко о звездах:

Брэд Питт – 58-летний американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус". Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" – победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года. И за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде".

Анджелина Джоли – 46-летняя американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии "Оскар", трёх премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактёров США".

Шарлиз Терон – 46-летняя южноафриканская и американская актриса и продюсер. Терон приобрела известность в конце 1990-х годов благодаря ролям в фильмах "Два дня в долине", "Могучий Джо Янг", "Адвокат дьявола" и "Правила виноделов".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря Брэд Питт отметил 58-й день рождения. Почему у секс-символа Голливуда не сложилось с Пэлтроу, Энистон и Джоли, о которых мечтают все мужчины – читайте в нашем материале.