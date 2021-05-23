Победителя Евровидения 2021 заподозрили в "кокаиновом" скандале на конкурсе
Итальянскую группы Maneskin, которая победила на Евровидение 2021, заподозрили в употребление наркотиков. Подозрительное поведение солиста коллектива запечатлели видеокамеры.
Так, во время прямого эфира конкурса Евровидение, группа сидела за своим столиком в ожидании итоговых оценок. На видео видно, как солист Дамиано Давид подозрительно склонился над столом и как-будто что-то вдохнул, сделав характерное движение головой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
После конкурса журналисты спросили музыканта, нюхал ли он кокаин.
"Я должен спросить об эпизоде, который был во время трансляции. Когда вы склонились над столом, кажется, что-то нюхая. В интернете люди предположили, что вы вдохнули кокаин", – говорил журналист.
Парень с удивлением выслушал этот вопрос и ответил, что именно в тот момент гитарист Томас Раджи разбил бокал.
"Я не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята, не говорите так. Пожалуйста, не говорите так, правда. Нет кокаина", – ответил солист.
Позже ведущая конкурса предложила закрыть эту тему и придерживаться вопросов о музыке, которая прозвучала этой ночью на Евровидение 2021.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что известно о победителе "Евровидение 2021" – итальянской группе Måneskin.