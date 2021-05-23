Победителя Евровидения 2021 заподозрили в 'кокаиновом' скандале на конкурсе

Итальянскую группы Maneskin, которая победила на Евровидение 2021, заподозрили в употребление наркотиков. Подозрительное поведение солиста коллектива запечатлели видеокамеры.

Так, во время прямого эфира конкурса Евровидение, группа сидела за своим столиком в ожидании итоговых оценок. На видео видно, как солист Дамиано Давид подозрительно склонился над столом и как-будто что-то вдохнул, сделав характерное движение головой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

После конкурса журналисты спросили музыканта, нюхал ли он кокаин.

"Я должен спросить об эпизоде, который был во время трансляции. Когда вы склонились над столом, кажется, что-то нюхая. В интернете люди предположили, что вы вдохнули кокаин", – говорил журналист.

Парень с удивлением выслушал этот вопрос и ответил, что именно в тот момент гитарист Томас Раджи разбил бокал.

"Я не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята, не говорите так. Пожалуйста, не говорите так, правда. Нет кокаина", – ответил солист.

Позже ведущая конкурса предложила закрыть эту тему и придерживаться вопросов о музыке, которая прозвучала этой ночью на Евровидение 2021.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что известно о победителе "Евровидение 2021" – итальянской группе Måneskin.