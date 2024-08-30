По цене авто. Украинка с 17-м размером груди призналась, сколько заплатила за участие в международном конкурсе красоты

Известная модель плюс-сайз и популярный блогер (около 800 тысяч подписчиков в Instagram) Мила Кузнецова – неоднократная участница и победительница конкурсов красоты. По словам коронованной красавицы, такого рода соревнования хорошо повышают самооценку, однако порой сильно опустошают кошелек.

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В интервью OBOZ.UA Мила Кузнецова призналась, что, принимая участие в одном из мировых конкурсов красоты, она вынуждена была оплатить самостоятельно дорогу за границу и взнос за участие в соревновании. А также – позаботиться об одежде, в которой должна была представлять Украину.

В 2019 году Мила Кузнецова победила в конкурсе Miss Ukraine plus size, получив путевку на мировой конкурс красоты в этой категории, проходивший на острове Сент-Винсент в Карибском море.

"После подсчитала свои расходы, – рассказывает модель. – Оказалось, что потратила на поездку пять с половиной тысяч долларов. Слава Богу, они у меня были, не пришлось одалживать. Но не жалею, что согласилась ехать. У меня еще с детства была такая мечта. Вспоминаю, как смотрю маленькой телевизор (а я пышненькой была тогда) и думаю: "Вот бы когда-нибудь принять участие в подобном конкурсе". А потом пошел один, второй, третий".

Первым своим конкурсом красоты Кузнецова считает участие во втором сезоне телевизионного проекта "Модель ХL", где среди тысяч конкурсанток она стала одной из пятнадцати лучших девушек plus size Украины. А дальше уже была победа в конкурсе Miss Ukraine plus size. Мила Кузнецова также известна тем, что является рекордсменкой Книги рекордов Украины. Она обладательница крупнейшего бюста в стране – модель плюс-сайз имеет 17-й размер груди.

Полное интервью с Милой Кузнецовой читайте на OBOZ.UA завтра, 31 августа.

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